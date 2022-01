Barbara D’Urso pronta a tornare a Pomeriggio 5

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) A partire dal 17 gennaio ci saranno delle novità per quanto riguarda soprattutto i pomeriggi di Canale 5. In questo periodo, a coprire la fascia pomeridiana che va dalle dalle 17:25 alle 18:50 circa c’è stata Simona Branchetti, volto del TG 5, la quale è stata alle redini di5 news. Gli ascolti registrati dalla rete in tale fascia oraria, però, non sono stati affatto sfavillanti. Questo ha spinto i vertici dell’azienda a prendere una decisione. Il ritorno di5 Durante il periodo delle festività natalizie e anche nella settimana immediatamente successiva, i pomeriggi di Canale 5 sono stati occupati da Simona Branchetti con5 news. I risultati in termini di ascolti, però, non si sono rivelati affatto soddisfacenti per la rete. Ogni puntata non è ...