ATP Sydney 2022, risultati 12 gennaio. Avanzano Aslan Karatsev e Lorenzo Sonego, fuori Fabio Fognini (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il secondo turno del torneo ATP 250 di Sydney, in Australia, risulta agrodolce per i colori azzurri: dei due italiani impegnati nella notte italiana, soltanto Lorenzo Sonego accede ai quarti di finale, mentre viene eliminato Fabio Fognini. La pioggia costringe al rinvio a domani di uno degli ottavi di finale, quando si giocheranno anche tutti i quarti. In casa Italia Lorenzo Sonego batte l'argentino Sebastian Baez per 6-2 6-3, mentre lo statunitense Brandon Nakashima elimina Fabio Fognini con il punteggio di 7-6 7-6. Per Sonego domani sfida al russo Aslan Karatsev, che batte il serbo Miomir Kecmanovic per 7-5 6-4. Nakashima invece se la vedrà con il connazionale Reilly Opelka, che ...

