Aggressioni sessuali in piazza Duomo, fermati due giovani. La procura di Milano: “Stavano scappando” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il giorno dopo le perquisizioni (18) e la notizia che sono 12 i ragazzi indagati per le violenze avvenute nella notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano, la procura di Milano informa che ci sono anche due fermati nell’indagine condotta dalla Squadra mobile sulle Aggressioni e molestie nei confronti di almeno nove ragazze. I due giovani sono considerati dagli inquirenti gli autori di “pesanti violenze sessuali quasi complete accompagnate da rapine di cellulari e borsette” ha spiegato il procuratore milanese facente funzione Riccardo Targetti. )I fermati, uno a Milano e uno a Torino, hanno 21 e 18 anni, e sono “italiani di seconda generazione”. I provvedimenti sono stati eseguiti per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il giorno dopo le perquisizioni (18) e la notizia che sono 12 i ragazzi indagati per le violenze avvenute nella notte di Capodanno in, ladiinforma che ci sono anche duenell’indagine condotta dalla Squadra mobile sullee molestie nei confronti di almeno nove ragazze. I duesono considerati dagli inquirenti gli autori di “pesanti violenzequasi complete accompagnate da rapine di cellulari e borsette” ha spiegato iltore milanese facente funzione Riccardo Targetti. )I, uno ae uno a Torino, hanno 21 e 18 anni, e sono “italiani di seconda generazione”. I provvedimenti sono stati eseguiti per ...

Tg3web : Perquisizioni a Torino e Milano per diciotto giovani, tra cui tre minorenni, coinvolti, secondo la Procura, nelle a… - petergomezblog : Aggressioni in piazza Duomo, 18 indagati per violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni. Usato un software di ri… - DSantanche : Immagini choc documentano diverse aggressioni sessuali da parte di #extracomunitari a giovani donne nella notte… - Agenzia_Ansa : Per le aggressioni in piazza Duomo, ci sono due fermati. Avrebbero compiuto 'pesanti violenze sessuali quasi comple… - laregione : Aggressioni sessuali in piazza Duomo, fermati due giovani -