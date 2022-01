Vodafone non funziona oggi 11 gennaio, problemi rete e zone più colpite (Di martedì 11 gennaio 2022) Impossibile negare che oggi 11 gennaio Vodafone non funziona per alcuni clienti: ci sono problemi di rete e dunque di navigazione che lasciano interdetti numerosi servizi in questi minuti. Cerchiamo dunque di capire quali siano le anomalie in corso e pure le aree maggiormente colpite dai disguidi. Al momento di questa pubblicazione, dunque alle ore 10 di questa mattina, il servizio Downdetector registra centinaia di segnalazioni di problemi dei clienti dell’operatore. Vodafone non funziona soprattutto per il suo servizio di rete fissa ma non si negano altra difficoltà anche per le SIM mobili del vettore. Come aree geografiche maggiormente interessate dalle anomalie, sembrerebbe essere la regione ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Impossibile negare che11nonper alcuni clienti: ci sonodie dunque di navigazione che lasciano interdetti numerosi servizi in questi minuti. Cerchiamo dunque di capire quali siano le anomalie in corso e pure le aree maggiormentedai disguidi. Al momento di questa pubblicazione, dunque alle ore 10 di questa mattina, il servizio Downdetector registra centinaia di segnalazioni didei clienti dell’operatore.nonsoprattutto per il suo servizio difissa ma non si negano altra difficoltà anche per le SIM mobili del vettore. Come aree geografiche maggiormente interessate dalle anomalie, sembrerebbe essere la regione ...

tapiocafuscani : ma solo a me Vodafone non va o anche ad altre persone? - ConAffettoG : Oggi #Vodafone in sciopero tipo LA MIA VOGLIA DI LAVORARE, MA NON SI PUÒ, QUINDI MIA CARA VODAFONE TORNA A FUNZIONA… - t_rivestimenti : Vodafone a Pescara non funziona niente! #Vodafonedown - tapiocafuscani : ovviamente Vodafone non funziona e io dovevo avere sia wifi che internet con questo gestore, santo router - terlib : Ho un lavoro importante da fare ma non posso farlo perché non ho la linea. Altri 10 minuti e poi mi attivo per camb… -

