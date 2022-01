Violenza di piazza: molestie a Capodanno, le vittime salgono a nove (Di martedì 11 gennaio 2022) Sale a nove (comprese le due turiste tedesche) il numero delle ragazze che sono state vittime di abusi sessuali da parte di un branco di circa 30 uomini, la notte di Capodanno, tra piazza Duomo e ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) Sale a(comprese le due turiste tedesche) il numero delle ragazze che sono statedi abusi sessuali da parte di un branco di circa 30 uomini, la notte di, traDuomo e ...

poliziadistato : Aggressioni di #Capodanno in Piazza Duomo a Milano, identificati 18 giovani, 15 maggiorenni e 3 minori, ritenuti c… - lupazzottu : RT @poliziadistato: Aggressioni di #Capodanno in Piazza Duomo a Milano, identificati 18 giovani, 15 maggiorenni e 3 minori, ritenuti coinv… - capitanoachab6 : RT @zancle78: Il giornalismo italiano spiegato facile. Tifoso palpeggia chiappa dell' inviata, titolo: VIOLENZA SESSUALE. 12 nuovi 'inclus… - morgana661 : RT @Ingrid85019794: #QuartaRepubblica VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO IN PIAZZA DUOMO LA POLIZIA IMPIEGATA A CONTROLLARE GREENPASS? - BunkerPm : RT @zancle78: Il giornalismo italiano spiegato facile. Tifoso palpeggia chiappa dell' inviata, titolo: VIOLENZA SESSUALE. 12 nuovi 'inclus… -