Trucco 2022: disegni e colori per un make up che fa già primavera (Di martedì 11 gennaio 2022) Niente di più banale e speciale nello stesso momento. Il Trucco 2022 pensato per la bella stagione replica i petali delle prime, delicate, fioriture sulla pelle. Ai lati degli occhi, là dove solitamente si estende la riga dell'eye-liner. Flower power? Molto di più… Il make up, intercettato nel backstage e alla sfilata P/E 2022 di Paul&Joe, prende spunto dagli aspetti più tipici della stagione che segna il risveglio della natura. Per un Trucco 2022 che sa già di primavera, conviene rivolgersi, quindi, ai beauty look creati per lo show del brand di moda parigino, fondato nel 1995 da Sophie Mechaly.

