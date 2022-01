Traffico Roma del 11-01-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna ulteriori difficoltà causate da un incidente in via di risoluzione tra Appia e Tuscolana si viaggia invece è regolarmente lungo Tutta la carreggiata interna sempre scorrevole ilin uscita dasulla tratto Urbano della A24 e pochi cambiamenti anche su via del Foro Italico dove ilrimane concentrato In quest’ultima ora tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni attenzione sulla Cassia Veientana perché un grave incidente ha provocato la chiusura del tratto tra il bivio per Formello e lo svincolo le rughe verso quest’ultimo tratto si procede agli accertamenti e alle operazioni di soccorso aprecisamente Quadraro prestare attenzione per i possibili rallentamenti causati ancora ...