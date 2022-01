Si innamora in chat e va in Costa d’Avorio per incontrata l’amata: rapito all’aeroporto (Di martedì 11 gennaio 2022) Si innamora in chat e raggiunge la ragazza in Costa d’Avorio. Una volta lì, viene rapito. La storia è quella dell’imprenditore veneto Claudio Formenton e la racconta Il Messaggero. Una ‘storia’ cominciata in chat. Dopo qualche mese di conversazioni, Olivia Martens, questo il nome che la ragazza aveva dato al 64enne, chiede dei soldi dicendo di essere stata arrestata e di dover pagare la cauzione. I familiari di Formenton lo fanno desistere dal fare il versamento. Ma l’uomo si è ormai innamorato e decide di partire per la Costa d’Avorio inventandosi la partecipazione a un progetto di solidarietà. Una volta arrivato sll’aeroporto di Abidjan, viene rapito. Alcuni amici a conoscenza del gesto dell’imprenditore denunciano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Siine raggiunge la ragazza in. Una volta lì, viene. La storia è quella dell’imprenditore veneto Claudio Formenton e la racconta Il Messaggero. Una ‘storia’ cominciata in. Dopo qualche mese di conversazioni, Olivia Martens, questo il nome che la ragazza aveva dato al 64enne, chiede dei soldi dicendo di essere stata arrestata e di dover pagare la cauzione. I familiari di Formenton lo fanno desistere dal fare il versamento. Ma l’uomo si è ormaito e decide di partire per lainventandosi la partecipazione a un progetto di solidarietà. Una volta arrivato sll’aeroporto di Abidjan, viene. Alcuni amici a conoscenza del gesto dell’imprenditore denunciano ...

giulia0268 : Si innamora di una ragazza in chat e va in Africa per raggiungerla: ma all'arrivo viene sequestrato - Gabri15067 : RT @lautonini: ciao, sono la commedia italiana post pandemia. tutta la famiglia è chiusa dentro, che casino! nonno bloccato in casa fa impa… -