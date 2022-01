Scuole ancora chiuse. Codacons: ecco i sindaci che denunceremo (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Scuole chiuse nonostante la pronuncia del Tar. Il Codacons prevede di denunciare molti sindaci. L’avvocato Matteo Marchetti, vicesegretario nazionale del Codacons, spiega: “È inaccettabile e assolutamente non condivisibile la decisione sconsiderata di alcuni sindaci campani di tenere ancora oggi e per i prossimi giorni chiuse le Scuole. Proprio per questo motivo da domani, in caso di chiusura procrastinata, si procederà a denunciare alle Procure della Repubblica competenti i sindaci dei Comuni sotto indicati per il reato di interruzione di pubblico servizio. Inoltre, tale elenco sarà trasmesso già in giornata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”. La ricostruzione dei fatti: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –nonostante la pronuncia del Tar. Ilprevede di denunciare molti. L’avvocato Matteo Marchetti, vicesegretario nazionale del, spiega: “È inaccettabile e assolutamente non condivisibile la decisione sconsiderata di alcunicampani di tenereoggi e per i prossimi giornile. Proprio per questo motivo da domani, in caso di chiusura procrastinata, si procederà a denunciare alle Procure della Repubblica competenti idei Comuni sotto indicati per il reato di interruzione di pubblico servizio. Inoltre, tale elenco sarà trasmesso già in giornata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”. La ricostruzione dei fatti: ...

