Scintilla, chi è il comico Gianluca Fubelli: vita privata e curiosità (Di martedì 11 gennaio 2022) Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è nato a Roma il 9 aprile 1973. Ha quindi 48 anni. Prima di affermarsi come comico, Scintilla ha fatto l'odontotecnico e poi l'animatore di villaggi turistici. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1998 nel gruppo I Turbolenti, nel quale è rimasto fino al 2013. Nel 2006 ha avuto una piccola parte nel film Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono e nello stesso anno ha condotto con Enrique Balbontin una trasmissione comica su Paramount Comedy. Successivamente ha recitato in L'ultimo crodino e Area Paradiso ed è stato co-protagonista nel film Tutto molto bello di Paolo Ruffini. Al pubblico è noto anche per la partecipazione di Colorado, trasmissione in cui è apparso in tutte le puntate e che ha ...

