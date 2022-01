Sassoli | Malpezzi | ' costruiva ponti e si opponeva a muri'

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “David era un uomo garbato, appassionato, perbene, limpido, competente e onesto. Un uomo chee siaiin nome dei valori fondanti dell'Unione europea, la solidarietà, la dignità e la libertà". Lo ha affermato Simona, capogruppo del Pd al Senato, ricordando la figura di David. "La chiarezza delle sue parole -ha aggiunto- era lo strumento per consentire a tutti di comprendere. Lo ha fatto da giornalista e lo ha fatto da politico. E la chiarezza delle parole è il più potente strumento di lotta contro le disuguaglianze. Ha usato parole ferme per difendere e favorire il progetto di integrazione europea e la difesa delle sue istituzioni democratiche, per promuovere i valori di dignità e solidarietà perché nessuno è al ...

Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona. "La notizia che non avremmo mai voluto leggere. Un pugno nello stomaco. Davidci mancherà terribilmente. Grande uomo delle ...La presidente dei senatori del Pd Simona: "La scomparsa di Davidè un dolore profondo per tutti quelli che lo hanno conosciuto e apprezzato. Un grande europeo, un uomo generoso che ...Condividi questo articolo:Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “?Fermezza e propensione al dialogo erano i tratti distintivi” di David Sassoli, che “con queste risorse ha vissuto il Parlamento europeo come un ...Roma, 11 gen. “David era un uomo garbato, appassionato, perbene, limpido, competente e onesto. Un uomo che costruiva ponti e si opponeva ai muri in nome dei val ...