Sassoli | Fico | ' voleva costruire Ue più coesa e solidale | mancherà'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Prima di cominciare volevo esprimere - in questo che è il primo intervento pubblico che faccio - il più sentito cordoglio per la morte del nostro Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Esprimo il cordoglio a nome mio personale e di tutta la Camera dei deputati. Il nostro presidente era una persona attentissima ai nostri valori repubblicani, costituzionali e voleva costruire un'Europa sempre più coesa e solidale. mancherà tanto a tutti, e anche a me che lo reputavo senz'altro un amico. Le mie sentite condoglianze ai suoi cari e alla sua famiglia". Così il presidente della Camera Roberto Fico.

