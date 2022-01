Provocazione in diretta | “Dovrebbe farlo Insigne!”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 11 gennaio 2022) Guido Trombetti, accademico e politico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live. Ha parlato dell’addio di Lorenzo Insigne e della questione relativa alla fascia di capitano. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Lorenzo Insigne of SSC Napoli and Kalidou Koulibaly celebrate at the end of the Serie A football match between SSC Napoli and Venezia FC at Diego Armando Maradona stadium in Napoli Italy, August 22th, 2021. Photo Cesare Purini / Insidefoto CesarexPurini“Insigne? Non ho mai detto che ha fatto male ad accettare l’offerta del Toronto, però De Laurentiis gli ha fatto un’offerta che riteneva la migliore possibile. Non mi risulta che nessuna squadra italiana o europea abbia offerto di più. Insigne ha fatto altrettanto bene, si è messo in giro e ha cercato un’offerta adeguata. Tutto questo caos è un falso ...