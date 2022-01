NoVax Djokovic la vittoria dei soldi e dell’arroganza. Io son io e voi non siete un c… (Di martedì 11 gennaio 2022) Il tennista Djokovic prosegue la sua battaglia legale contro le autorità australiane. Tra cavilli, ricorsi e contro ricorsi lo scontro prosegue a fasi alterne mentre si avvicina la data d’inizio del primo torneo del grande slam nel quale Djokovic è il super favorito. Novak Djokovic, o meglio dovremmo dire, NoVax Djokovic ha sempre assunto posizioni pubbliche perlomeno stravaganti rispetto al Covid-19. Un ampio spettro di dichiarazioni e comportamenti che come una pallina da tennis impazzita stanno alimentando confusione e sospetti. Il tennista è diventato un guru di riferimento della galassia negazionista e NoVax che tenta di ottenere consenso e visibilità sfruttando la notorietà internazionale dell’atleta e qualche dichiarazioni intemerata del suo staff giunto a paragonare ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Il tennistaprosegue la sua battaglia legale contro le autorità australiane. Tra cavilli, ricorsi e contro ricorsi lo scontro prosegue a fasi alterne mentre si avvicina la data d’inizio del primo torneo del grande slam nel qualeè il super favorito. Novak, o meglio dovremmo dire,ha sempre assunto posizioni pubbliche perlomeno stravaganti rispetto al Covid-19. Un ampio spettro di dichiarazioni e comportamenti che come una pallina da tennis impazzita stanno alimentando confusione e sospetti. Il tennista è diventato un guru di riferimento della galassia negazionista eche tenta di ottenere consenso e visibilità sfruttando la notorietà internazionale dell’atleta e qualche dichiarazioni intemerata del suo staff giunto a paragonare ...

