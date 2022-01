Nome nuovo per la difesa: è testa a testa con l’Inter (Di martedì 11 gennaio 2022) Matthias Ginter, difensore tedesco del Borussia Mönchengladbach, è finito nel mirino di Inter e Napoli. La società nerazzurra è interessata al calciatore da più tempo ma stando a quanto riportato da TMW, pare che anche il Napoli si sia inserito nella trattiva. l’Inter è alla ricerca di un centrale difensivo per sopperire eventualmente ad una futura cessione di uno tre pilastri difensivi. D’altro canto, il Napoli, che ha appena preso in prestito Tuanzebe, vorrebbe cercare di assicurarsi il difensore magari già in questa sessione di mercato anticipando dunque le strategie di mercato nerazzurre. SINSHEIM, GERMANY – DECEMBER 18: Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach reacts during the Bundesliga match between TSG Hoffenheim and Borussia Mönchengladbach at PreZero-Arena on December 18, 2021 in Sinsheim, Germany. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)Tuttavia, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Matthias Ginter, difensore tedesco del Borussia Mönchengladbach, è finito nel mirino di Inter e Napoli. La società nerazzurra è interessata al calciatore da più tempo ma stando a quanto riportato da TMW, pare che anche il Napoli si sia inserito nella trattiva.è alla ricerca di un centrale difensivo per sopperire eventualmente ad una futura cessione di uno tre pilastri difensivi. D’altro canto, il Napoli, che ha appena preso in prestito Tuanzebe, vorrebbe cercare di assicurarsi il difensore magari già in questa sessione di mercato anticipando dunque le strategie di mercato nerazzurre. SINSHEIM, GERMANY – DECEMBER 18: Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach reacts during the Bundesliga match between TSG Hoffenheim and Borussia Mönchengladbach at PreZero-Arena on December 18, 2021 in Sinsheim, Germany. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)Tuttavia, ...

Ultime Notizie dalla rete : Nome nuovo Massimo Cacciari si fa la terza dose, la 'resa' del sindaco - filosofo: 'Ma non cambio idea' ... ma ha criticato duramente la progressiva limitazione dei diritti, in nome del covid e di uno stato ... Ed ecco il nuovo appello di DuPre - portavoce Carlo Freccero, tra i promotori oltre Cacciari, ...

Attilio Fontana lancia l'alternativa a Silvio Berlusconi: Letizia Moratti prima donna presidente della Repubblica ... quando saranno necessari 505 grandi elettori: 'Per il Quirinale il nome per il centrodestra è ... spero si possa trovare una soluzione in modo di arrivare a una rapida nomina del nuovo presidente della ...

Calciomercato Inter, nome nuovo a sinistra: piace Parisi dell’Empoli Calcio News 24 Alia, via al nuovo sistema di raccolta rifiuti degli utenti positivi o in quarantena Cambiano le modalità di raccolta dei rifiuti per i cittadini positivi al Covid 19. La nuova Ordinanza RT (n° 3 dell’11.01.2022) firmata dal presidente Giani prevede infatti che non siano più utilizzat ...

Come va l'epidemia Il bollettino covid di oggi, martedì 11 gennaio 2022. Nuovo record di positivi al coronavirus con 220.532 contagi in 24 ore. Le vittime sono 294, si tratta del numero più alto d ...

