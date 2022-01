Napoli, bilancio in rosso: i tifosi preoccupati, sarà ridimensionamento? (Di martedì 11 gennaio 2022) I conti in rosso del Napoli preoccupano i tifosi: il club perde 58 milioni di euro, ma De Laurentiis non prevede di ricapitalizzare. Il presidente del Napoli è sempre estremamente attento ai conti della sua società, ma questo non significa mettere soldi proprie o di banche all’interno del club. De Laurentiis finanzia il club con la vendita dei giocatori, il modo più semplice ed efficace per far quadrare i conti. Ci sono anche le sponsorizzazioni, ovviamente. Non è un caso che De Laurentiis abbia incrementato il valore del marchio fino a 75 milioni di euro, una grande mossa che ha permesso al club di evitare un passivo ancora peggiore. Bilanci Napoli: si abbassa il tetto degli ingaggi Al momento il Napoli ha un passivo di 58 milioni di euro, ma perdite strutturali pesanti per circa 100 ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 gennaio 2022) I conti indelpreoccupano i: il club perde 58 milioni di euro, ma De Laurentiis non prevede di ricapitalizzare. Il presidente delè sempre estremamente attento ai conti della sua società, ma questo non significa mettere soldi proprie o di banche all’interno del club. De Laurentiis finanzia il club con la vendita dei giocatori, il modo più semplice ed efficace per far quadrare i conti. Ci sono anche le sponsorizzazioni, ovviamente. Non è un caso che De Laurentiis abbia incrementato il valore del marchio fino a 75 milioni di euro, una grande mossa che ha permesso al club di evitare un passivo ancora peggiore. Bilanci: si abbassa il tetto degli ingaggi Al momento ilha un passivo di 58 milioni di euro, ma perdite strutturali pesanti per circa 100 ...

