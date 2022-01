Milan, buone notizie: un difensore guarisce dal Covid-19 (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Milan ritrova un elemento importante per la difesa dopo lo stop forzato imposto dal Covid-19. Pioli può sorridere buone notizie per Pioli che recupera Fikayo Tomori. Il difensore rossonero, infatti, era costretto ai box a causa della positività al Covid-19. Dopo l’ultimo giro di tamponi, però, Tomori è risultato negativo al Coronavirus e quindi torna ad essere arruolabile per le prossime gare di Serie A. Un’ottima notizia, insomma, per l’allenatore del Milan che già deve farei conti con le assenze di Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. Non a caso negli ultimi impegni ufficiali i rossoneri sono scesi in campo con una coppia di centrali inedita composta da Gabbia e Kalulu. Ora che Tomori ha recuperato diventa più gestibile l’emergenza della difesa del ... Leggi su zon (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilritrova un elemento importante per la difesa dopo lo stop forzato imposto dal-19. Pioli può sorridereper Pioli che recupera Fikayo Tomori. Ilrossonero, infatti, era costretto ai box a causa della positività al-19. Dopo l’ultimo giro di tamponi, però, Tomori è risultato negativo al Coronavirus e quindi torna ad essere arruolabile per le prossime gare di Serie A. Un’ottima notizia, insomma, per l’allenatore delche già deve farei conti con le assenze di Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. Non a caso negli ultimi impegni ufficiali i rossoneri sono scesi in campo con una coppia di centrali inedita composta da Gabbia e Kalulu. Ora che Tomori ha recuperato diventa più gestibile l’emergenza della difesa del ...

Advertising

CalcioNews24 : Il #Milan può sorridere, #Tomori negativo al Covid - pablo_peruzzi : @AntoVitiello non sono abituato a cosi tante buone notizie dal mondo milan - milan_day : Comunicato Ufficiale. Fikayo #Tomori buone notizie per il difensore: scopri di più - MarcoTroiano8 : RT @Shootout_ita: Buone news per i tifosi del #Milan. Fikayo #Tomori si è negativizzato dal #COVID19. - Shootout_ita : Buone news per i tifosi del #Milan. Fikayo #Tomori si è negativizzato dal #COVID19. -