Mercato Milan – Castillejo offerto in Spagna: ma c’è il problema ingaggio (Di martedì 11 gennaio 2022) Non solo Mercato in entrata per il Milan, che cerca di piazzare Samu Castillejo in Spagna. C'è però l'ostacolo ingaggio: le ultime Leggi su pianetamilan (Di martedì 11 gennaio 2022) Non soloin entrata per il, che cerca di piazzare Samuin. C'è però l'ostacolo: le ultime

Advertising

AntoVitiello : L'agente Giuseppe Riso ora in sede, incontro di mercato con il #Milan - AntoVitiello : #Massara a Sky su #Conti in prestito alla Samp: 'E' in via di definizione, potrebbe chiudersi domani'. Su #Botman:… - sportmediaset : #Mourinho: 'Tre anni fa ho detto no al Milan, un piacere tremendo averlo fatto'. #SportMediaset… - RBonvecchi : @NandoPiscopo1 @milan_passione @Zoroback_023 Sisi questa si ma per trovarne un’altra del genere dobbiamo tornare al… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #Castillejo offerto in Spagna: ma c’è il problema ingaggio #ACMilan #SempreMilan -