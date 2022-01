Lutto nel calcio turco: Ahmet Calik muore a 27 anni in un incidente stradale (Di martedì 11 gennaio 2022) Una notizia drammatica ha sconvolto il calcio turco. Ahmet Calik , difensore del Konyaspor , è morto questa mattina ad appena 27 anni a causa di un incidente stradale. Calik ha perso il controllo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 gennaio 2022) Una notizia drammatica ha sconvolto il, difensore del Konyaspor , è morto questa mattina ad appena 27a causa di unha perso il controllo ...

Advertising

sportli26181512 : Lutto nel #calcio turco: Ahmet Calik muore a 27 anni in un incidente stradale: Lutto nel #calcio turco: Ahmet Calik… - Gazzetta_it : Lutto nel calcio turco: Ahmet Calik muore a 27 anni in un incidente stradale - TanganelliAnna : Questa notte l'Italia e l'Europa sono piombate nel lutto per la prematura scomparsa di David Sassoli - losservcom : Aveva 67 anni, ha combattuto da tempo contro un male che non li ha lasciato scampo - zazoomblog : Lutto nel mondo del calcio: muore in un incidente difensore della nazionale turca - #Lutto #mondo #calcio: #muore -