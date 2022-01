La scuola riparte parlando di strategie, ma non di studenti (Di martedì 11 gennaio 2022) di Alessandro Pezzini La scuola è ripartita. Azzoppata, positiva, mascherata, a distanza, a rotelle. Ma è ripartita. Ci siamo salutati a fine dicembre dandoci appuntamento per questi giorni con una cautela vibrante. Non avevamo la certezza che ci saremmo rivisti così come ora non sappiamo quanto durerà. Ciò che sappiamo è che facciamo la cosa più importante al mondo e non ci possiamo fermare perché nel gruppo classe si impara, si resiste, si sogna, si cresce. E poi si vince. In questo periodo ho assistito a Ministri, Governatori e Presidi farsi la guerra (più o meno, a seconda del territorio) in merito a presenza o distanza, a trasporti pubblici, a FFP2, a tamponi o vaccini. Non fraintendetemi: è tutto assolutamente corretto. Abbiamo capito che la durata di questa pandemia non si riduce alternando un all-in all’altro ma piuttosto individuando, tra molte variabili, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) di Alessandro Pezzini Laè ripartita. Azzoppata, positiva, mascherata, a distanza, a rotelle. Ma è ripartita. Ci siamo salutati a fine dicembre dandoci appuntamento per questi giorni con una cautela vibrante. Non avevamo la certezza che ci saremmo rivisti così come ora non sappiamo quanto durerà. Ciò che sappiamo è che facciamo la cosa più importante al mondo e non ci possiamo fermare perché nel gruppo classe si impara, si resiste, si sogna, si cresce. E poi si vince. In questo periodo ho assistito a Ministri, Governatori e Presidi farsi la guerra (più o meno, a seconda del territorio) in merito a presenza o distanza, a trasporti pubblici, a FFP2, a tamponi o vaccini. Non fraintendetemi: è tutto assolutamente corretto. Abbiamo capito che la durata di questa pandemia non si riduce alternando un all-in all’altro ma piuttosto individuando, tra molte variabili, la ...

