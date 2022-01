IW Hard to Kill 2022 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 11 gennaio 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questadiTo, il primo evento dell’anno targato Impact. La card era davvero ottima e i match non hanno deluso le aspettative. Non sono mancate anche le sorprese, infatti personalmente ho sbagliato gran parte dei pronostici che avevo dato nella p. Scopriamo insieme che è successo adto. i i ULTIMATE X MATCH Tasha Steelz vs Lady Frost vs Alisha vs Jordynne Grace vs Rosemary vs Chelsea Green to Become the Number 1 Contender for the IW Knockouts’ Championship (10:12) Subito primo grande colpo di scena è stata la vittoria di Tasha Steelz, di fatto l’unica heel vera e propria della contesa. Dopo il bel lavoro che ha fatto nel 2021 come campionessa di coppia, sta dimostrando che ...