Invita un passeggero a indossare la mascherina | autista del bus preso a pugni

L'episodio si è verificato ieri – lunedì 10 gennaio 2022 – sulla linea extraurbana che collega Vairano Scalo a Roccamonfina. Uno dei viaggiatori saliti a bordo del bus delle 20.15, in partenza da Vair ...Ora l'azienda procederà a sporgere denuncia contro ignoti per interruzione di servizio pubblico e aggressione ad incaricato di servizio pubblico ...