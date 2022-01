Incidenti sul lavoro: operaio muore schiacciato da escavatore. E’ il secondo in due giorni in Lombardia (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ successo a Besana in Brianza, alle porte di Monza. Ieri la morte di un operaio di 63 anni a Novate Milanese Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ successo a Besana in Brianza, alle porte di Monza. Ieri la morte di undi 63 anni a Novate Milanese

