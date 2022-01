In Cile sono partiti con la quarta dose (Di martedì 11 gennaio 2022) È il secondo paese al mondo dopo Israele: per ora è riservata agli immunodepressi, da febbraio a chi ha almeno 55 anni Leggi su ilpost (Di martedì 11 gennaio 2022) È il secondo paese al mondo dopo Israele: per ora è riservata agli immunodepressi, da febbraio a chi ha almeno 55 anni

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: In Cile sono partiti con la quarta dose - Siciliano741 : RT @ilpost: In Cile sono partiti con la quarta dose - ilpost : In Cile sono partiti con la quarta dose - Olap_12 : @Dottor_Strowman A fine gennaio va in Cile, quindi sono cavoli - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Nel deserto di Atacama in Cile, puoi vedere nuove dune, non di sabbia, ma di vestiti invenduti dell'anno scorso in tut… -