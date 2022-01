Il funerale di David Sassoli sarà venerdì a Roma

(Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - La camera ardente per l'ultimo saluto al presidente del Parlamento europeo,, si terrà giovedì 13 gennaio in Campidoglio sala Protomoteca dalle ore 10 alle 18. I funerali si terranno14 alle 12 nella chiesa Santa Maria degli Angeli, piazza della Repubblica a. Ai funerali potrebbe partecipare anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lunedì alle 18 alla plenaria di Strasburgo l'ex presidente del Consiglio ed ex parlamentare europeo, Enrico Letta, pronuncerà il discorso ufficiale nella cerimonia di commemorazione alla quale partecipertà anche Mario Draghi. La notizia della morte diè arrivata nella notte con un tweet del portavoce, Roberto Cuillo.è deceduto alle 1.15 ad Aviano dove era ricoverato al Centro di riferimento ...

Advertising

rizzina2005 : RT @PD_Lazio: Il funerale di David Sassoli si terrà venerdì 14 gennaio alle ore 12 presso la chiesa Santa Maria degli Angeli, Piazza della… - Concord_Italia : RT @PD_Lazio: Il funerale di David Sassoli si terrà venerdì 14 gennaio alle ore 12 presso la chiesa Santa Maria degli Angeli, Piazza della… - MauroGiansante : RT @PD_Lazio: Il funerale di David Sassoli si terrà venerdì 14 gennaio alle ore 12 presso la chiesa Santa Maria degli Angeli, Piazza della… - paolo_r_2012 : RT @PD_Lazio: Il funerale di David Sassoli si terrà venerdì 14 gennaio alle ore 12 presso la chiesa Santa Maria degli Angeli, Piazza della… - lamarylella : RT @PD_Lazio: Il funerale di David Sassoli si terrà venerdì 14 gennaio alle ore 12 presso la chiesa Santa Maria degli Angeli, Piazza della… -

Ultime Notizie dalla rete : funerale David

AGI - La camera ardente per l'ultimo saluto al presidente del Parlamento europeo,Sassoli, si terrà giovedì 13 gennaio in Campidoglio sala Protomoteca dalle ore 10 alle 18. I funerali si terranno venerdì 14 alle 12 nella chiesa Santa Maria degli Angeli, piazza della ...I funerali diSassoli La camera ardente si terrà giovedì 13 gennaio 2022 , dalle 10 alle 18, in Campidoglio . Ilinvece si terrà a piazza della Repubblica, presso la chiesa Santa Maria ...Non ce l'ha fatta David Sassoli. È morto a 65 anni il presidente del Parlamento europeo. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia. Sassoli era ...È morto David Sassoli. Dopo due settimane di ricovero in ospedale per una polmonite causata dal batterio della legionella, il presidente del Parlamento europeo, che aveva 65 anni, ha cessato di vivere ...