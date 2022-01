Il carteggio Aspern in onda su rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 11 gennaio 2022) Nel martedì pomeriggio di rai 5, gli spettatori avranno modo di intrattenersi con l’opera “Il”. Si tratta di un’opera teatrale ispirato da un racconto omonimo di James. Viene in tale sede proposta una versione tradotta da Alvise Sapori per la regia di Sandro Sequi. Nel caso specifico viene mandata ind palinsesto rai una restaurata versione, che rientra nel novero dei grandi classici del teatro delle Teche Rai. Il cast Nel cast troviamo tra i personaggi Wilma D’Eusebio, Giuliana Calandra, Virginio Gazzolo, Ileana Ghione, Evi Maltagliati, Maurizio Gueli. La trama Il protagonista della storia è Henry Jarvis che ha deciso di pubblicare l’opera omnia del poeta Geffrey. Per tale motivo prende in affitto alcune stanze nel palazzo veneziano della vecchia signorina Bordereau, un tempo legata da ...