Grande Fratello Vip, Katia pugnalata alle spalle anche da lui: “non posso più difenderti” (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 non ha pace e continua a far discutere l’intero pubblico. Il comportamento di Katia Ricciarelli ha lasciato basiti i telespettatori che stanno inondando di critiche il web. Ma sembra che, anche all’interno della casa più spiata d’Italia, qualcuno stia cambiando il suo approccio alla vippona. Di chi si tratta? Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli-AltranotiziaIl Grande Fratello Vip non smette di mostrare colpi di scena e man mano che il tempo passa si creano sempre più discussioni e liti che stanno veramente degenerando. Il web è insorto contro il comportamento di Katia all’interno del reality show di Canale 5. Dentro alla casa più spiata d’Italia, un fedele amico della ... Leggi su altranotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) IlVip 6 non ha pace e continua a far discutere l’intero pubblico. Il comportamento diRicciarelli ha lasciato basiti i telespettatori che stanno inondando di critiche il web. Ma sembra che,all’interno della casa più spiata d’Italia, qualcuno stia cambiando il suo approccio alla vippona. Di chi si tratta?Vip,Ricciarelli-AltranotiziaIlVip non smette di mostrare colpi di scena e man mano che il tempo passa si creano sempre più discussioni e liti che stanno veramente degenerando. Il web è insorto contro il comportamento diall’interno del reality show di Canale 5. Dentro alla casa più spiata d’Italia, un fedele amico della ...

Advertising

GrandeFratello : La passione tra Biagio e Miriana... semplicemente interrotta da questa separazione forzata? Continuerà dopo questo… - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - ferroni_franca : RT @FRANCESCOASROM7: @ChiaraDamolide3 @Soleil_stasi I BOT Non Ci Sono Più Televoto Pilotato Dal Grande Fratello Per Affossare Definitivamen… - Loredan18318646 : RT @VicolodelleNews: #GFVip 6: Nonostante la diffida,#Katia Ricciarelli e #Soleil Sorgé continuano a fare insinuazioni su #Miriana Trevisan… -