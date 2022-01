Eccesso di debito, crescono del 64% in Lombardia le richieste d’aiuto di imprese e cittadini (Di martedì 11 gennaio 2022) Le richieste alle Camere di commercio secondo i dati della Camera arbitrale di Milano Nel 2021 sono aumentate del 64%, rispetto ai dati dell’anno precedente, le domande depositate in Camera Arbitrale di Milano da parte di imprese, ex imprenditori e cittadini che hanno avviato la procedura di gestione della crisi perché eccessivamente indebitati. Erano 123 le istanze depositate nel 2020; 192 è il numero di quelle depositate nel 2021. Milano (19% del totale delle istanze), Monza (16%), Pavia (13%), Busto Arsizio (13%) e Como (12%) sono le province maggiormente interessate dal fenomeno delle crisi da sovraindebitamento. L’intera analisi riguarda tutte le province lombarde tranne Bergamo, Brescia e Mantova. debitori totalmente incapienti. Su 192 domande, 21 sono le richieste di esdebitazione del ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 11 gennaio 2022) Lealle Camere di commercio secondo i dati della Camera arbitrale di Milano Nel 2021 sono aumentate del 64%, rispetto ai dati dell’anno precedente, le domande depositate in Camera Arbitrale di Milano da parte di, ex imprenditori eche hanno avviato la procedura di gestione della crisi perché eccessivamente indebitati. Erano 123 le istanze depositate nel 2020; 192 è il numero di quelle depositate nel 2021. Milano (19% del totale delle istanze), Monza (16%), Pavia (13%), Busto Arsizio (13%) e Como (12%) sono le province maggiormente interessate dal fenomeno delle crisi da sovraindebitamento. L’intera analisi riguarda tutte le province lombarde tranne Bergamo, Brescia e Mantova.ri totalmente incapienti. Su 192 domande, 21 sono ledi esdebitazione del ...

