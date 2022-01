“È andata così”. Serena Rossi, la notizia inaspettata sulla sua vita privata (Di martedì 11 gennaio 2022) I loro tantissimi ammiratori non aspettavano altro, ma quel progetto pareva sfumare sempre di più. Adesso è Serena Rossi a parlarne direttamente, rivelando una volta per tutte cosa è successo nella sua importante quanto bella liaison con il collega e storico compagno Davide Devenuto, col quale ha un figlio. Il loro matrimonio è stato cancellato. Impossibile aver dimenticato la commovente proposta di matrimonio fatta da Davide Devenuto, a Serena Rossi, in diretta da Domenica In di Mara Venier. Non è trascorso poi così tanto tempo ma, in realtà sì se si pensa che i preparativi delle nozze non sono mai davvero cominciati. Ora la conferma dell’attrice. Che cosa è mai successo? Serena Rossi, ora niente matrimonio con Davide Devenuto La coppia, tanto acclamata ... Leggi su tuttivip (Di martedì 11 gennaio 2022) I loro tantissimi ammiratori non aspettavano altro, ma quel progetto pareva sfumare sempre di più. Adesso èa parlarne direttamente, rivelando una volta per tutte cosa è successo nella sua importante quanto bella liaison con il collega e storico compagno Davide Devenuto, col quale ha un figlio. Il loro matrimonio è stato cancellato. Impossibile aver dimenticato la commovente proposta di matrimonio fatta da Davide Devenuto, a, in diretta da Domenica In di Mara Venier. Non è trascorso poitanto tempo ma, in realtà sì se si pensa che i preparativi delle nozze non sono mai davvero cominciati. Ora la conferma dell’attrice. Che cosa è mai successo?, ora niente matrimonio con Davide Devenuto La coppia, tanto acclamata ...

Advertising

Errorigiudiziar : «Per anni ho cercato di farmi una ragione sul perché e sul percome fosse capitata proprio a lui una sorte così. Con… - loribosi : @FMCROfficial @acmilan In effetti è strano, ma secondo me è andata così - aleccx98 : RT @beabeabon: Si Manila ieri in sauna hai detto proprio così. Non sei andata contro Jess no no. #gfvip #jerú - beabeabon : Si Manila ieri in sauna hai detto proprio così. Non sei andata contro Jess no no. #gfvip #jerú - IvoSoverini : @SimoneMoriOff Non mi hanno pensato neanche di straforo ma comunque se 25 anni fa avessi avuto le potenzialità di i… -

Ultime Notizie dalla rete : andata così Lucy Salani, la trans più vecchia d'Italia che fu rinchiusa a Dachau : Mi sogno in Avatar Sono andata avanti con una doppia identità ma mi sentivo donna. Alla fine l'unica che mi ha accettata è stata mia madre". A 14 anni scrisse una poesia. Si chiudeva così: Riposan le foglie ingiallite/...

Romina Carrisi vs Al Bano: 'Non mi hai mai capito'/ Lui: 'Te ne sei andata tu...' Immediata la risposta dell'artista: 'Tu te ne sei andata in America per 7 anni e un figlio deve ... Quella che doveva essere un'infanzia per te fantastica, non è stata così, per colpa di alcuni eventi. ...

Alfonso Signorini “licenziato”? “Colpa” di Paolo Bonolis (VIDEO) CheNews.it Sonoavanti con una doppia identità ma mi sentivo donna. Alla fine l'unica che mi ha accettata è stata mia madre". A 14 anni scrisse una poesia. Si chiudeva: Riposan le foglie ingiallite/...Immediata la risposta dell'artista: 'Tu te ne seiin America per 7 anni e un figlio deve ... Quella che doveva essere un'infanzia per te fantastica, non è stata, per colpa di alcuni eventi. ...