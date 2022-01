Doc | l’emergenza in corsia | il ritorno di una Fiction di grande successo su Rai 1

Leggi su comingsoon

(Di martedì 11 gennaio 2022) La prima stagione ha ottenuto risultati straordinari e in parte inattesi. Ora Doc - Nelle tue mani torna con una nuova serie da giovedì 13 gennaio in prima serata su Rai1. La presenta Luca Argentero con un cast ormai diventato familiare per milioni di italiani.