Covid, vaccino e richiami non bastano più: “Bisogna prevenire l’infezione” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Sono necessari, e andrebbero sviluppati, vaccini contro il Covid-19 che abbiano un alto impatto sulla prevenzione dell’infezione e della trasmissione, oltre che sulla prevenzione di malattie severe e morte“. Lo affermano gli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Con l’emergere di nuove varianti, sostengono, non è utile continuare ad effettuare richiami con i vaccini già esistenti. L’Ema: “Il Covid sarà endemico“ Sul punto è intervenuta anche l’Ema, l’agenzia europea del farmaco. “Non possiamo continuare con dosi booster ogni 3-4 mesi – spiega il dirigente Marco Cavaleri – Con Omicron ci muoviamo più veloci verso un virus endemico“. “Non abbiamo ancora dati sulla quarta dose per poterci esprimere, ma ci preoccupa una strategia che prevede di andare avanti con le vaccinazioni anti ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 gennaio 2022) “Sono necessari, e andrebbero sviluppati, vaccini contro il-19 che abbiano un alto impatto sulla prevenzione dele della trasmissione, oltre che sulla prevenzione di malattie severe e morte“. Lo affermano gli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Con l’emergere di nuove varianti, sostengono, non è utile continuare ad effettuarecon i vaccini già esistenti. L’Ema: “Ilsarà endemico“ Sul punto è intervenuta anche l’Ema, l’agenzia europea del farmaco. “Non possiamo continuare con dosi booster ogni 3-4 mesi – spiega il dirigente Marco Cavaleri – Con Omicron ci muoviamo più veloci verso un virus endemico“. “Non abbiamo ancora dati sulla quarta dose per poterci esprimere, ma ci preoccupa una strategia che prevede di andare avanti con le vaccinazioni anti ...

