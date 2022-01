Covid, quanto incidono i non vaccinati sui ricoveri? I dati dagli ospedali (Di martedì 11 gennaio 2022) Considerando la popolazione over 12, i non vaccinati sono il 10%: se si guarda ai positivi nelle terapie intensive, la percentuale di no-vax è al 65%. Ecco la situazione nei reparti e il confronto tra i posti letto occupati da chi ha ricevuto somministrazioni e chi no Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 gennaio 2022) Considerando la popolazione over 12, i nonsono il 10%: se si guarda ai positivi nelle terapie intensive, la percentuale di no-vax è al 65%. Ecco la situazione nei reparti e il confronto tra i posti letto occupati da chi ha ricevuto somministrazioni e chi no

