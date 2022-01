Covid: da uno starnuto, o tramite un colpo di tosse, entro 5 minuti in una stanza chiusa le Droplets perdono il 90% di contagiosità (Di martedì 11 gennaio 2022) Tra le peculiarità che fanno dell’Omicron una variante ad altissima contagiosità, la capacità di trasmettersi anche in forma di ‘aerosol’, per intenderci, a seguito della ‘nebulizzazione’ di uno starnuto o un colpo di tosse, le cui ‘Droplet’, o goccioline, restano in sospeso – ma attive – nell’aria per diversi minuti. Già, ma quanti? Droplet, lo studioso di Bristol: entro 5 minuti perdono al 90% la loro capacità di infettare direttamente A dare una risposta definitiva a questo interrogativo, ci ha pensato il professor Jonathan Reid, direttore dell’Aerosol Research Centre dell’università inglese di Bristol il quale, attraverso uno studio ha dimostrato come, entro 5 minuti, il coronavirus presente nei ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Tra le peculiarità che fanno dell’Omicron una variante ad altissima, la capacità di trasmettersi anche in forma di ‘aerosol’, per intenderci, a seguito della ‘nebulizzazione’ di unoo undi, le cui ‘Droplet’, o goccioline, restano in sospeso – ma attive – nell’aria per diversi. Già, ma quanti? Droplet, lo studioso di Bristol:al 90% la loro capacità di infettare direttamente A dare una risposta definitiva a questo interrogativo, ci ha pensato il professor Jonathan Reid, direttore dell’Aerosol Research Centre dell’università inglese di Bristol il quale, attraverso uno studio ha dimostrato come,, il coronavirus presente nei ...

