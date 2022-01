Carige, Montani (ad Bper): “auspico conclusione in tempi brevi e con successo” (Di martedì 11 gennaio 2022) “In questi giorni si apre, con la necessaria attività di due diligence, un percorso impegnativo di cui auspico la conclusione in tempi brevi e con pieno successo”. Ad affermarlo in una nota è l’ad di Bper Banca, Piero Luigi Montani commentando la decisione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di deliberare la concessione a Bper Banca di un periodo di esclusiva per la potenziale acquisizione di Carige. “Credo – sottolinea Montani – che dobbiamo commentare con soddisfazione e legittimo orgoglio la decisione con cui il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha recentemente deliberato la concessione a Bper Banca di un periodo di esclusiva per la potenziale acquisizione della partecipazione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) “In questi giorni si apre, con la necessaria attività di due diligence, un percorso impegnativo di cuilaine con pieno”. Ad affermarlo in una nota è l’ad diBanca, Piero Luigicommentando la decisione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di deliberare la concessione aBanca di un periodo di esclusiva per la potenziale acquisizione di. “Credo – sottolinea– che dobbiamo commentare con soddisfazione e legittimo orgoglio la decisione con cui il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha recentemente deliberato la concessione aBanca di un periodo di esclusiva per la potenziale acquisizione della partecipazione di ...

