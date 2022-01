Australian Open, Nicola Pietrangeli: “Se Djokovic gioca, gli altri dovrebero scioperare” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Se alla fine il governo Australiano permetterà a Novak Djokovic di scendere in campo e difendere il titolo all’Australian Open gli altri tennisti dovrebbero scioperare e lasciarlo solo in campo“. All’Adnkronos Nicola Pietrangeli non fa sconti a Novak Djokovic che dopo aver vinto l’appello sul visto è in attesa delle decisioni del ministro dell’Immigrazione Australiano, Alex Hawke, che sta studiando le carte per una eventuale revoca del visto al n.1 del mondo. “Dal mio punto di vista a chi non è vaccinato non deve essere permesso di andare in Australia -sottolinea il due volte vincitore del Roland Garros-. In ogni caso speriamo che si arrivi al più presto ad una decisione e si chiuda questa brutta vicenda dalla quale ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) “Se alla fine il governoo permetterà a Novakdi scendere in campo e difendere il titolo all’glitennisti dovrebberoe lasciarlo solo in campo“. All’Adnkronosnon fa sconti a Novakche dopo aver vinto l’appello sul visto è in attesa delle decisioni del ministro dell’Immigrazioneo, Alex Hawke, che sta studiando le carte per una eventuale revoca del visto al n.1 del mondo. “Dal mio punto di vista a chi non è vaccinato non deve essere permesso di andare in Australia -sottolinea il due volte vincitore del Roland Garros-. In ogni caso speriamo che si arrivi al più presto ad una decisione e si chiuda questa brutta vicenda dalla quale ...

