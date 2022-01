Addio a David Sassoli | la commozione di Mastella | “Se ne va un pezzo della mia vita”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“è morto, lo piango con, affetto e stima. Una persona mitecui amicizia ho goduto per tanti anni. Lo conoscevo da quando, io capo ufficio stampaDc, venne a lavorare con me. Quante sere e quante discussioni facevamo con Bobo Ruffilli e Paolo Giuntella. Mi aveva promesso che sarebbe venuto a Benevento primascadenza del suo mandato. Ci eravamo messaggiati di frequente, soprattutto dopo aver saputo che era stato male. Mi aveva confidato che aveva avuto seri problemi, ma che ora stava meglio. ‘La polmonite è una brutta bestia’ mi aveva scritto. Ciao, impeccabile conduttore televisivo, straordinario presidente del Parlamento Europeo. Ciao amicomia giovinezza ...

mauroberruto : L’ultimo messaggio di uomo giusto, di un italiano vero che credeva fortemente nell’Europa, di un politico che non s… - BeppeSala : Mi avevi detto che amavi Milano. Forse perché qui l'Europa è di casa. Cercheremo di rendere la nostra città sempre… - EnricoLetta : Addio David. ( - _Fran_Zen : RT @BeppeSala: Mi avevi detto che amavi Milano. Forse perché qui l'Europa è di casa. Cercheremo di rendere la nostra città sempre più giust… - storie_italiane : Buongiorno da #storieitaliane. In apertura di puntata l’addio a David Sassoli: muore a 65 anni il presidente del Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio David

. Grazie'.Nelle stesse ore, il messaggio di Ursula von der Leyen e l'cristallizzato in una foto che ricalca la loro amicizia.Sassoli, il messaggio di Ursula von der Leyen dopo la morte del ...“Desidero esprime il mio più profondo e personale cordoglio, unitamente a quello di tutto il Consiglio Comunale di Senigallia, per la scomparsa del Presidente del Parlamento europeo, On. David Sassoli ...Roma, 11 gen - “Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano”. Lo ha scritto in un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “David Sassoli è st ...