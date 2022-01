Vite al limite su Real Time | indice puntate e protagonisti

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 10 gennaio 2022)alè un programma tv della categoriaity giunto ormai alla nona stagione (titolo originale “600-lb Life”/Vita a 600 libbre). Tratta storie di persone afflitte da gravi problemi di obesità che decidono di dare una svolta alla loro vita cominciando a dimagrire per potersi sottoporre a un intervento. A seguirle c’è il vero protagonista del programma: il dottor Nowsaradan. Attualmente in America è in corso la stagione 9, che in Italia è partita lunedì 8 marzo 2021 (prima parte) per poi riprendere con la seconda parte alla fine dell’estate.al– Orari e Canalealva in onda in prima tv su(canale 31 del digitale terrestre) ogni lunedì alle 21.25 circa, e in replica al mercoledì e al sabato ...