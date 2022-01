Super green pass: da oggi obbligatorio in pullman, bar, attività sportiva ed altro In vigore le ulteriori restrizioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Entrate in vigore oggi alcune nuove restrizioni decise dal governo alla fine dell’anno scorso, che estendono notevolmente l’obbligo del Super green pass. Il certificato si ottiene solo con la vaccinazione completa o con la guarigione dal coronavirus da meno di sei mesi. La novità più importante riguarda il trasporto pubblico locale e regionale. Da oggi e fino almeno alla fine di marzo, quando in teoria terminerà lo stato d’emergenza, è obbligatorio avere il Super green pass per salire su un autobus o un treno, e più in generale su qualunque mezzo di trasporto pubblico o privato di linea. Chi non ce l’ha potrà spostarsi soltanto con i propri mezzi. Sempre da oggi il ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Entrate inalcune nuovedecise dal governo alla fine dell’anno scorso, che estendono notevolmente l’obbligo del. Il certificato si ottiene solo con la vaccinazione completa o con la guarigione dal coronavirus da meno di sei mesi. La novità più importante riguarda il trasporto pubblico locale e regionale. Dae fino almeno alla fine di marzo, quando in teoria terminerà lo stato d’emergenza, èavere ilper salire su un autobus o un treno, e più in generale su qualunque mezzo di trasporto pubblico o privato di linea. Chi non ce l’ha potrà spostarsi soltanto con i propri mezzi. Sempre dail ...

