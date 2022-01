Si sente male mentre fa jogging poi crolla a terra e muore a pochi passi da un ristorante (Di lunedì 10 gennaio 2022) PORTO RECANATI - muore mentre fa jogging . La tragedia si è consumata pochi minuti dopo le 19 di oggi con un uomo sui 60 anni che ha perso la vita mentre stava facendo jogging poco distante dal ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 10 gennaio 2022) PORTO RECANATI -fa. La tragedia si è consumataminuti dopo le 19 di oggi con un uomo sui 60 anni che ha perso la vitastava facendopoco distante dal ...

Advertising

BAMBlKOO : si ma perché ogni volta mi trovo anche se provo ad evitarle notizie di gente che dopo la terza dose si sente male..… - iism2__ : non fonzetto che deve per forza difendere la vecchia altrimenti si sente male - labaronss : Madonna venga fuori a vedere cosa ne pensiamo noi. Si sente male la vecchia #gfvip #gfvip6 - kraytsauce : @gyn_lemon sì vabbè ma così la gente se sente male - Cristia74636251 : @morandi_g Meno male che non se sente la canzone -