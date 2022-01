Sfiorata la rissa in via Aldo Moro (Di lunedì 10 gennaio 2022) MONREALE – Un battibecco di qualche giorno fa si sarebbe potuto trasformare in una violenta rissa per un posto alle Poste. A raccontarlo ai nostri microfoni è un cittadino che – dal suo balcone – ha visto tutta la scena. Una incomprensione per una stupidaggine come un posto alle Poste stava per sfociare nella violenza. (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 10 gennaio 2022) MONREALE – Un battibecco di qualche giorno fa si sarebbe potuto trasformare in una violentaper un posto alle Poste. A raccontarlo ai nostri microfoni è un cittadino che – dal suo balcone – ha visto tutta la scena. Una incomprensione per una stupidaggine come un posto alle Poste stava per sfociare nella violenza. (Monrealelive.it)

Ultime Notizie dalla rete : Sfiorata rissa Belmonte, lite d'onore e pistolettate: due feriti ...MEZZAGNO (PA) " Le notizie sono ancora frammentarie ma ci sarebbe una folle questione di onore dietro la tragedia sfiorata a Belmonte Mezzagno comune a circa venti chilometri da Palermo. Una rissa, ...

Colpi di pistola tra famiglie, due feriti nel Palermitano BELMONTE MEZZAGNO (PA) - Tragedia sfiorata a Belmonte Mezzagno, comune a circa venti chilometri da Palermo. Una rissa, in via Piersanti Mattarella, tra due nuclei familiari è finita nel sangue con il bilancio di due persone ferite da ...

Sfiorata la rissa in via Aldo Moro MonrealeLive Belmonte, lite d’onore e pistolettate: due feriti BELMONTE MEZZAGNO (PA) – Le notizie sono ancora frammentarie ma ci sarebbe una folle questione di onore dietro la tragedia sfiorata a Belmonte Mezzagno comune a circa venti chilometri da Palermo. Un u ...

Code per i tamponi, rissa sfiorata a Treviso in Dogana. Il 2 gennaio orario prolungato TREVISO. A causa dell’elevata domanda di screening ai Punti tampone l’Ulss ha deciso di prolungare l’orario di apertura per domenica 2 gennaio così venire incontro all’utenza che dovrà sottoporsi al t ...

