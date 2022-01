Sampdoria | Rincon | “Sono fiducioso di fare un buon girone di ritorno”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Conosce Genova come le sue tasche: è qui che è nato il suo primogenito, è nel capoluogo ligure che ha mosso in primi passi nel calcio italiano

Advertising

TorinoFC_1906 : ?? | UFFICIALE @TomasRincon5 alla @sampdoria Tutto il Torino FC saluta con affetto Tomas: grazie General, sarà se… - DiMarzio : #SerieA | @sampdoria, ufficiale l'arrivo di Tomas #Rincon - DiMarzio : #Calciomercato @sampdoria | È fatta per #Rincon dal @TorinoFC_1906: scambio dei documenti in corso e domani le visi… - tvdellosport : RT @Luca_Cilli: Andrea #Conti alla @sampdoria. Il terzino arrivato dal Milan ha appena firmato il contratto. Secondo arrivo dopo #Rincon @t… - Luca_Cilli : Andrea #Conti alla @sampdoria. Il terzino arrivato dal Milan ha appena firmato il contratto. Secondo arrivo dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Rincon

Sampdoria.it

Ottimo rinforzo per ladi Roberto D'Aversa, che si assicura a centrocampo le prestazioni del 'Generale'. L'ex Torino si è presentato ai suoi tifosi già in campo contro il Napoli, e ora ha pronunciato anche ...Le dichiarazioni del neo blucerchiato Fresco di esordio con la maglia blucerchiata, Tomassi è presentato ufficialmente ai nuovi tifosi della. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai ...Appena sette presenze in questa stagione col Torino e la voglia di ripartire da una nuova piazza. Tomas Rincon, nuovo centrocampista della Sampdoria, si presenta ai canali ufficiali del club ligure e ...Conosce Genova come le sue tasche Rincon: è qui che è nato il suo primogenito, è nel capoluogo ligure che ha mosso in primi passi nel calcio italiano ...