Ritorno in classe, Vaia: “Bisogna privilegiare la salute anche mentale dei ragazzi, per cui i ragazzi è giusto che vadano a scuola” (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Per me è molto semplice: Bisogna privilegiare la salute anche mentale dei ragazzi, per cui i ragazzi è giusto che vadano a scuola. Sono sempre stato a favore dell'apertura di tutto, altrimenti le persone non capiscono più perché ci vacciniamo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Per me è molto semplice:ladei, per cui iche. Sono sempre stato a favore dell'apertura di tutto, altrimenti le persone non capiscono più perché ci vacciniamo". L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - lindipende : ?? Come previsto dal Governo, oggi 10 gennaio la maggior parte degli alunni ha fatto ritorno in classe, ma il clima… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Vaia: “Bisogna privilegiare la salute anche mentale dei ragazzi, per cui i ragazzi è giusto che… - Roby1789 : @Mfrizzi @DiegoFusaro No, no, e che qui non hanno capito nulla nè il filosofo (????) nè i suoi adepti. Gli studenti… -