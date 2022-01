Quirinale:Toti, Berlusconi incompatibile? Votato per 20 anni (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Non voglio sentir parlare d'incompatibilità tra la figura di Berlusconi e il Quirinale, perché lo ritengo offensivo per gli italiani che lo hanno Votato per 20 anni". Così il presidente della Regione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Non voglio sentir parlare d'incompatibilità tra la figura die il, perché lo ritengo offensivo per gli italiani che lo hannoper 20". Così il presidente della Regione ...

Advertising

iconanews : Quirinale:Toti, Berlusconi incompatibile? Votato per 20 anni - globalistIT : A noi sembra più un'offesa considerarlo papabile per il Quirinale... - ultimora_pol : #CorsaAlQuirinale Giovanni #Toti (#Coraggio|Centrodestra): 'Voteremo Berlusconi se ce ne saranno le condizioni. So… - MinnieMinerva2 : Come si riciclano M.Rosaria Rossi Senatrice, ex fedelissima ed assistente di Berlusconi, espulsa dal partito nel… - RacheleZavola : @apiedi_nudi @LuigiBrugnaro Se draghi non è più PDS chi ci va? Mah... Casini sarebbe perfetto per il Quirinale. Sen… -