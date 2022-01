"Quirinale? Non rispondo a nessuna domanda". Draghi, un silenzio esplosivo: ecco cosa significa. Poi le bordate ai no-vax (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'attesissima conferenza stampa di Mario Draghi, di fatto, si risolve nel giro di pochi secondi. L'incontro era stato convocato per presentare il pacchetto di norme anti-Covid varato lo scorso mercoledì, quello con cui è stato introdotto il vaccino obbligatorio per gli over-50 (un ritardo di giorni costato al premier diverse critiche). Ma la conferenza stampa era anche molto attesa perché si vociferava circa possibili prese di posizione di Draghi sulla corsa al Quirinale. Ma già in premessa, ai saluti, dopo aver augurato buon anno, il presidente del Consiglio ha detto chiaro e tondo: "Non risponderò ad alcuna domanda che riguarda gli immediati sviluppi politici". Frase accompagnata da un eloquente gesto della mano e in cui si è premurato di non dire né Colle né Quirinale. Ma il riferimento era ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'attesissima conferenza stampa di Mario, di fatto, si risolve nel giro di pochi secondi. L'incontro era stato convocato per presentare il pacchetto di norme anti-Covid varato lo scorso mercoledì, quello con cui è stato introdotto il vaccino obbligatorio per gli over-50 (un ritardo di giorni costato al premier diverse critiche). Ma la conferenza stampa era anche molto attesa perché si vociferava circa possibili prese di posizione disulla corsa al. Ma già in premessa, ai saluti, dopo aver augurato buon anno, il presidente del Consiglio ha detto chiaro e tondo: "Non risponderò ad alcunache riguarda gli immediati sviluppi politici". Frase accompagnata da un eloquente gesto della mano e in cui si è premurato di non dire né Colle né. Ma il riferimento era ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il punto di vista del Guardian sull'Italia: 'la Draghi-dipendenza, comprensibile ma non sana'. L'editoriale odierno… - petergomezblog : Salvini stoppa la corsa di Draghi al Quirinale: “Non può abbandonare a lavori in corso” - MassimGiannini : Dal #supergreenpass nei luoghi di lavoro ai ritardi sulla #scuola: #draghi deve spiegare le sue scelte e le sue non… - La7tv : #specialimentana Mario #Draghi in #conferenzastampa: 'Non risponderò ad alcuna domanda che riguarda il Quirinale' - SimoneGeti : #Draghi dribbla le domande sul Quirinale - 'Non risponderò ad alcuna domanda che riguardi immediati sviluppi, il Quirinale o altre cose'. -