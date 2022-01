Prima graziato, poi punito: De Ligt, potevano essere due rigori (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella gara della 21ª giornata di Serie A, la Juve vince in casa della Roma per 4 - 3 e si rilancia nella corsa alla Champions League. Tra i protagonisti in negativo, il difensore bianconero De Ligt, ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella gara della 21ª giornata di Serie A, la Juve vince in casa della Roma per 4 - 3 e si rilancia nella corsa alla Champions League. Tra i protagonisti in negativo, il difensore bianconero De, ...

Advertising

570ae816853d4b6 : @lucatelese Rigoretto graziato??? Ma non si diceva che se la palla carambola sul braccio dopo aver toccato un'altra… - taniavinci24 : @MillarcaCarmil2 @SBruganelli @AdrianaVolpeTV Beh, se hanno graziato la vecchia cantante per tutte le offese abilis… - _pennichella_ : @Teleradiostereo @ValentinaCatoni @AlessioNardo Già nostro signore ci ha graziato concedendo le ferie e Riccardo Co… - wilmington_girl : Tranquilla,la diffida arriverà prima a lui,visto che è già stato graziato sia al GF che in passato,perchè è un camp… - davidedalco4 : @filivalli fu graziato anche il buon mingardi nel lontano 98, striscia fece vedere il video dove aveva cantato il p… -