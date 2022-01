Pos obbligatori: slittano al 2023 le sanzioni agli esercenti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le sanzioni agli esercenti e professionisti sprovvisti dei Pos obbligatori non partono più nel 2022 ma slittano al 1° gennaio 2023. Con multe a partire da 30 euro. Più il 4% del valore della transazione per i negozianti che non hanno il dispositivo. E che rifiutano di accettare i pagamenti con carte di credito e bancomat. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lee professionisti sprovvisti dei Posnon partono più nel 2022 maal 1° gennaio. Con multe a partire da 30 euro. Più il 4% del valore della transazione per i negozianti che non hanno il dispositivo. E che rifiutano di accettare i pagamenti con carte di credito e bancomat.

