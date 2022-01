Advertising

sportli26181512 : Polveriera Genoa: Criscito esplode, Sheva rischia. E a libro paga ci sono ancora due tecnici...: Polveriera Genoa:… - Gazzetta_it : Polveriera Genoa: Criscito esplode, Sheva rischia. E a libro paga ci sono ancora due tecnici... -

Ultime Notizie dalla rete : Polveriera Genoa

La Gazzetta dello Sport

...che nella notte ha postato sui social è un chiaro invito a scuotere un ambiente (e uno spogliatoio) che pare non avere compreso appieno la gravità della situazione in cui si trova oggi il: 'In ...Il Cagliari da fuori sembra unae le parole dell'ex Capozucca dopo la sconfitta con l'... Ildovrà fare la propria corsa su Spezia, Cagliari e Venezia e chissà mai che così come il ...