Obbligo vaccino: da quando scattano le multe per gli Over 50? La data (Di lunedì 10 gennaio 2022) Obbligo vaccino: da sabato 8 gennaio entra in vigore la nuova misura riguardante gli Over 50 che ancora non risultano vaccinati. A partire da quando scatteranno le sanzioni previste dall’ultimo Decreto Covid licenziato dal GOverno Draghi? Obbligo vaccino: a partire da quando entra in vigore? Obbligo vaccino: tra venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Covid del GOverno Draghi, quello che ha introdotto la vaccinazione obbligatoria per gli Over 50. Disponibile il testo del provvedimento è possibile chiarire diversi punti della misura rimasti decisamente opachi dopo il Consiglio dei Ministri di mercoledì 5 ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 10 gennaio 2022): da sabato 8 gennaio entra in vigore la nuova misura riguardante gli50 che ancora non risultano vaccinati. A partire dascatteranno le sanzioni previste dall’ultimo Decreto Covid licenziato dal Gno Draghi?: a partire daentra in vigore?: tra venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Covid del Gno Draghi, quello che ha introdotto la vaccinazione obbligatoria per gli50. Disponibile il testo del provvedimento è possibile chiarire diversi punti della misura rimasti decisamente opachi dopo il Consiglio dei Ministri di mercoledì 5 ...

Advertising

LiaQuartapelle : Ieri è aumentato del 60% il numero di prime dosi di vaccino somministrate ed è triplicato il numero di prime dosi s… - GiovanniToti : O inseriamo l’obbligo vaccinale dai 18 anni in su, oppure eliminiamo il #greenpass da tampone e iniziamo a ritenere… - rtl1025 : ?? Il premier Mario #Draghi terrà lunedì una conferenza stampa per illustrare il pacchetto di misure messe in campo… - roberto_onano : RT @eurallergico: @Adnkronos quindi nel magico mondo piddino la scuola dell'obbligo sarebbe facoltativa e il vaccino facoltativo sarebbe ob… - Bad_Linhat : RT @Pedrito_ElDrito: Lillo Massimiliano Musso: 'Domani a Messina nostra partecipazione annullata. Il sindaco di Messina ha annunciato che d… -