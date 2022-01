Nicola Porro non ci sta | “Vergognoso” Va su tutte le furie

Advertising

Rogpiton : Ma quanto è scemo Nicola Porro? - Fra56723109 : La fenomena cita un articolo di Nicola Porro,che già è discutibile,nemmeno lo legge, però non ti azzardare a critic… - MariellaLoi : A Milano caos stupri, ma il Pd se la prende con la Lega - Nicola Porro - Io52566611 : @Capezzone @NicolaPorro @QRepubblica Il piccolo Nicola Porro .. - MariellaLoi : A Milano caos stupri, ma il Pd se la prende con la Lega - Nicola Porro -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Porro

Nicola Porro

Stasera , nel primo appuntamento del 2022 con " Quarta Repubblica " - il talkshow checonduce ogni lunedì su Retequattro a partire delle 21.25 - tanti i temi in primo piano: dai chiarimenti del premier Mario Draghi sull'ultima stretta anti - Covid , allo scontro per ...Nuovo e imperdibile appuntamento con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista. Stasera si affronteranno, con gli ospiti in studio, tantissimi temi: dai chiarimenti del premier Draghi sull'ultima stretta anti - Covid allo scontro per il rientro a scuola, fino alla ...Stasera in tv, lunedì 10 gennaio 2022 , torna l'appuntamento con Quarta Repubblica su Rete4 (dalle ore 21,20). Il programma ...È un modo per conquistare i fan di tutto il mondo, in questo modo lui sta mostrando quanto vuole restare in Australia ed il fatto che vuole fare la storia di questo sport'. Wilander e le possibilità d ...