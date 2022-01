Maserati - Il Tridente gareggerà in Formula E nel 2023 (Di martedì 11 gennaio 2022) La Maserati ha annunciato all'alba dell'11 gennaio 2022 il ritorno alle competizioni, dopo la conclusione, nel 2010, dell'esperienza del Campionato Fia GT con la MC12. Correrà nella stagione 2023 del campionato di Formula E, riservato ai veicoli elettrici. Si tratta del primo marchio italiano a prendere parte al Formula E World Championship, un volano a sostegno del programma Folgore, che darà vita a una variante a zero emissioni per ogni modello del Tridente, a cominciare dai prodotti in rampa di lancio: la Grecale, la GranTurismo e la Gran Cabrio, oltre naturalmente alla MC20. Innovazioni tecniche. A portare i colori Maserati sui circuiti cittadini di alcune delle città più iconiche del mondo sarà la monoposto della stagione 9, la cosiddetta Gen3, caratterizzata da innovazioni ... Leggi su quattroruote (Di martedì 11 gennaio 2022) Laha annunciato all'alba dell'11 gennaio 2022 il ritorno alle competizioni, dopo la conclusione, nel 2010, dell'esperienza del Campionato Fia GT con la MC12. Correrà nella stagionedel campionato diE, riservato ai veicoli elettrici. Si tratta del primo marchio italiano a prendere parte alE World Championship, un volano a sostegno del programma Folgore, che darà vita a una variante a zero emissioni per ogni modello del, a cominciare dai prodotti in rampa di lancio: la Grecale, la GranTurismo e la Gran Cabrio, oltre naturalmente alla MC20. Innovazioni tecniche. A portare i colorisui circuiti cittadini di alcune delle città più iconiche del mondo sarà la monoposto della stagione 9, la cosiddetta Gen3, caratterizzata da innovazioni ...

